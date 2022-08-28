Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

28.08.2022 17:50
Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, Hasan Polatkan Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi. Taraftarlara imza dağıtan futbolcular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kalacağı otele gitti.

Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.15'te karşılaşacak. Müsabaka, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi - Son Dakika

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