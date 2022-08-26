Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek Beşiktaş , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika

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