Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.Öte yandan siyah-beyazlı ekibin dün kadrosuna kattığını açıkladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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