Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı

26.08.2022 14:28
Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin dün kadrosuna kattığını açıkladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Kaynak: DHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Dele Alli takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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