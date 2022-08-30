Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

30.08.2022 15:48
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla günü tamamladığı aktarıldı.

Diğer futbolcuların, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladığı kaydedildi.

Beşiktaş, bir günlük aranın ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Beşiktaş, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya geldi.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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