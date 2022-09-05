Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

05.09.2022 00:46
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, hakem yönetimini eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, hakem yönetimini eleştirdi.

Başkan, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 haftadır hakem hatalarına maruz kaldıklarını söyledi.

Kasımpaşa karşısında da Sam Larsson'a yapılan faulün net kırmızı kart olması gerektiğini aktaran Başkan, "Futbolcumuzun kafasının yarılması mı gerekiyordu? Böyle mi kırmızı kart çıkacak? Kırmızı kart verilseydi maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Maçta aleyhimize verilen penaltı kararı da yanlış. Biz MHK ve TFF'nin hep arkasındayız. Bize lütfen acemi hakemler vermesinler. Bizi deneme tahtası yapmasınlar. Hakkımız yenilmesin." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından Alfons Groenendijk: 'Üzgünüz, bu skoru hak ettik' Alfons Groenendijk: 'Üzgünüz, bu skoru hak ettik'
Kaynak: AA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
23:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 00:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement