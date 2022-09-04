8. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Luiz Adriano vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı. Topu yine önünde bulan Adriano bir kez daha kaleyi denese de meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı çıktı.

Kaynak: İHA

Luiz Adriano, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.