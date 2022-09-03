Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından

03.09.2022 22:34
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sanchez Mateos, "Bugün oyuna iyi başladık, gole kadar sahada uygulamak istediklerimizde başarılı olduk. Rakibi kendi sahasına hapsettik, topu onların kalesine yakın tuttuk. Topa sahip olmada da üstündük. Direk atılan bir topun devamında, seken topta golü attılar. Gole kadar iyi işler yaptık. Bu noktadan sonra rakibin öz güveni yükseldi, bizimki de düştü." dedi.

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna enerji katmaya çalıştıklarını dile getiren Sanchez Mateos, "Oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Bizim beraberliği denediğimiz anlarda açıkları kullanarak ikinci golü buldular. Skora bakınca mutlu değiliz. Sahada uygulamak istediklerimiz açısından ise mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mateos, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Tayfur Bingöl'ün oynamaması hakkında ise, "Tayfur'un herhangi bir problemi yok. Oynamamasının tek nedeni teknik bir karar. Daha farklı oyuncuların katkı sağlayacağını düşündük. Sakatlık durumu yok, çok fazla dedikodu var. Oyuncunun kafası bu nedenle çok karışıyor. Resmi, elle tutulur herhangi bir şey yok." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Mateos: 'Rakibi domine ettik ancak basit hatalar yaptık' Mateos: 'Rakibi domine ettik ancak basit hatalar yaptık' Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 2 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 2 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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