Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı

04.09.2022 09:30
Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve son olarak dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Rıza Çalımbay: 'Takımım toparlanacak' Rıza Çalımbay: 'Takımım toparlanacak'
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:45 İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 09:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement