Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

05.09.2022 20:24
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynayan futbolcular, gruplar halinde çift kale maçla idmanı tamamlandı.

Alanyaspor, yarın yapacağı çift idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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