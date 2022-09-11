Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson 'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir - Son Dakika

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