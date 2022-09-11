Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir - Son Dakika
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Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir

11.09.2022 14:02
Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

Başakşehir kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Eksikler

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir - Son Dakika

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