Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA

İstanbulspor, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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