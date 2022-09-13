Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

13.09.2022 15:54
Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise aktivasyon çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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