İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından

17.09.2022 22:56

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Adam Murray, bu akşamki performansla galibiyetin zor olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Adam Murray, bu akşamki performansla galibiyetin zor olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murray, "Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin hangi ligde oynarsanız oynayın bu performansın galibiyeti getirmesi zor. Performans olarak daha iyi olması gerekiyordu. Kalemize gelen iki şut var, ikisi de gol oldu. Bu da üzerinde çalışacağımız bir detay. Önümüzde milli takım arası var. Dinleneceğiz ve savaşımıza devam edeceğiz. Yüzde yüz olmadığımız bir gündü. Yüzde yüz olmayınca galibiyeti hak etmiyorsunuz." diye konuştu.

Welinton'un oyuna girmesiyle ilgili bir soruya Murray, "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un farklı özelliklerinden faydalanmak istedik. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için bu değişiklikleri yaptık. Kararlar maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor." diye cevap verdi.

Beşiktaş'ta bir kaleci problemi olduğuna katılmadığını söyleyen Murray, "Mert de kadromuzda. Bence ligin en iyi kalecilerinden biri. O da aramıza dönünce yarışın içinde olacak. Rakipler kaleye çok fazla gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz goller var. Milli takım arasında bu şutları nasıl engelleyeceğimizi çözmeye çalışacağız ve bu konu üzerinde duracağız. Bu sadece bir kaleci hatası olarak düşünülmemelidir. Milli arada bir çözüm bulacağız bu konuya." ifadelerini kullandı.

Murray, 2 haftalık aranın ardından bugün Ersin Destanoğlu'nun yeniden kadroda olması ile ilgili olarak ise "Bunun özel bir sebebi yok. Farklı oyuncularımızdan, farklı özelliklerinden bir şeyler değerlendiriyoruz. Bu değişiklikleri taktiksel olarak yapıyoruz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte 17 Eylül 2022 Haberleri 17 Eylül 2022 Haberleri
Kaynak: AA

İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:51 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement