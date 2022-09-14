Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

14.09.2022 15:08
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor- Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor- Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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