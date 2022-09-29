Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

29.09.2022 19:34
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk ile pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Luan Peres ile Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika

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