Misafir tribünün rakip takım taraftarı için bilet satışının olmayacağı ve söz konusu koltukların Beşiktaş taraftarları için satışta olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak - Son Dakika

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