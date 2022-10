Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımına karşı oynayan ligdeki her ekibin favori olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Korkmaz, ligin ilk üç haftası sonrasındaki süreçte skor anlamında çıkışa geçtiklerini belirterek, "Milli aradan sonra da ilk maçımız, benzer tabloda olan Karagümrük'leydi. Bir yerde final gibi. Aslında Süper Lig'de her maç final gibi. İstanbulspor'un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetimle söylüyorum; bu gerçek, alçak gönüllülük değil. Bunu unutmamak gerek. 'Biz olduk' dediğimiz an işimizin bittiği andır." dedi.

"3. bölgede belirleyici iş yapma sorunumuz var"

Kendilerini bu aşamaya getiren oyun anlayışlarını kaybetmemeleri gerektiğini, çünkü geliştirebilecekleri tek şeyin bu oyun anlayışı olduğunu aktaran Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız analizlerde, hataları incelediğimizde, kendi yarı sahasında oyun kurarken en fazla top kaybeden takım Karagümrük'tü. Biz de Fenerbahçe ile birlikte en fazla top kazanan takımız. Baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu yaptık, tehlikeli pozisyonlarda topları kaptık ama 3. bölgede belirleyici iş yapma sorunumuz var. 10 toptan 2-3'ünü iyi yapıyoruz, diğer topları kaybediyoruz. Bunları çözmemiz lazım. Her maçta pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Buradan bundan sonrası için takımıma hem mesaj veriyorum hem de kendime bir ödev belirliyorum."

Kat edilen mesafedeki yüksek şiddetli sprint koşularında ligin en üst sıralarında bulunduklarını ve rakiplerinden bu anlamda ayrıldıklarını da kaydeden Korkmaz, "Maç uzadıkça daha fazla pozisyon bulacağımız biliyorduk. 2-1 den sonra çok fazla skoru koruma pozisyonuna girdik. Geliştirmemiz gereken bir şey bu da." diye konuştu.

İstanbulspor'un geriden gelerek puan veya puanlar almasıyla ilgili de Korkmaz, "Geçtiğimiz yıldan bu yana bir oyun kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Devre bitti kendi video analizimizi yaptık. Kimler beklenti altında kaldı diye. 3 değişiklik birden yaptım devrede. Bu takıma mental şok verdi. Herkesi uyandırmak için belirgin bir şey yapmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularım taktiği iyi uyguladı. Boş alanları çok daha iyi değerlendirdik. Oyun felsefesi üzerinden değişiklikler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.