MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından

01.10.2022 20:04

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor.

MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan M. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel ama hatalarımızdan ders çıkarmalıyız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendiren M. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak istediğimizi maçtan önce de söylemiştim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak bir sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

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