Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından

02.10.2022 17:30

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Kırbıyık Holding'de yapılan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, maça iyi hazırlandıklarını ve Alanya'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, "Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Yaklaşık 100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk." dedi.

Keleş, kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız." diye konuştu.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçında da öne geçtiklerini ama son dakikalarda gol yediklerini hatırlatan Keleş, "2 deplasman 2 puan ve kayıp 4 puan ama oyun olarak günden güne iyi gidiyoruz. Ayrıca Alanya gibi sıcak bir şehirde 14.30'a maç verenlere sitemlerimi iletiyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada 10 kişi müthiş mücadele ettiler. Emeklerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Giresunspor: 1-1 Giresunspor: 1-1
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Hakan Keleş, Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:11 Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 00:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement