Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Kırbıyık Holding'de yapılan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, maça iyi hazırlandıklarını ve Alanya'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, "Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Yaklaşık 100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk." dedi.

Keleş, kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız." diye konuştu.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçında da öne geçtiklerini ama son dakikalarda gol yediklerini hatırlatan Keleş, "2 deplasman 2 puan ve kayıp 4 puan ama oyun olarak günden güne iyi gidiyoruz. Ayrıca Alanya gibi sıcak bir şehirde 14.30'a maç verenlere sitemlerimi iletiyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada 10 kişi müthiş mücadele ettiler. Emeklerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.