Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Beşiktaş 1-0 kazandı.
Maçın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın genelinde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç'dan geldi.
Alınan galibiyetle beraber 3 maçlık kazanma hasretini sonlandıran Beşiktaş, 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.
Öte yandan Giresunspor maçında Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss sakatlandı. Sais'in önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak - Son Dakika