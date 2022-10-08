Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak

08.10.2022 23:31

Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta Romain Saiss sakatlandı. Yıldız stoperin gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması beklenmiyor.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Beşiktaş 1-0 kazandı.

TAYYİP'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın genelinde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç'dan geldi.

2. SIRAYA YERLEŞTİ

Alınan galibiyetle beraber 3 maçlık kazanma hasretini sonlandıran Beşiktaş, 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.

SAİS SAKATLANDI

Öte yandan Giresunspor maçında Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss sakatlandı. Sais'in önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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