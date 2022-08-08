Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Savunmada önemli eksikleri olduklarına dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir'i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan'ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim için ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah çok farklı ve geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ARAMIZA KATILANLAR OLACAK"Transfer çalışmalarının devam edeceğini belirten Şengül, "Önümüzdeki hafta aramıza katılanlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen seneki hücum oyuncularımız elimizde tamamen duruyor. Onların ritmini yakalamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da adapte olunca daha da farklı olacaktır. Bahoken, Fransa Ligi'nde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Celina'yı da 2 senedir istiyorduk ve o da bugün ikinci yarıda oynadı. Daha da katkı sağlayacaklardı" şeklinde konuştu.ERDİNÇ SÖZER: HEM SONUÇTAN HEM DE OYUNDAN ÇOK MUTLUYUZOyundan ve skordan mutlu olduklarını söyleyen Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, İlk maçımızda bu galibiyeti almak bizi çok mutlu etti. 4-0'dan ziyade, istediğimiz futbolu sahaya yansıtmak önemliydi. Geldiğimizden beri her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kulübün içinde de oyun sistemi geliştirmek istiyoruz. Bugün çok mutluyuz. Hem sonuçtan hem de oyundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu."BÜTÜN KADROMUZU DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"Maç programındaki yoğunluk nedeniyle kadroda yer alan bütün oyuncuları kullanmak istediklerinin altını çizen Sözer, "Her 3 günde 1 maç yapınca bütün kadromuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Sezon başında kadromuzu genişlettik ve oyuncularımıza güveniyoruz. Ne gerekiyorsa sahaya koymaya çalışıyoruz. Geldiğimizden bu yana günden güne çalışıyoruz ve herkes istediğimiz oyunu sahada oynamaya çalışıyor. Emre hocanın ve teknik ekibin felsefesi bu şekilde" dedi.Forvet transferi konusunda gelen bir soru üzerine Erdinç Sözer, şöyle konuştu:

"Kadromuzdaki pozisyonlar belli. Szysz, hem hücum hem kanat oynayabiliyor. Okaka son maçta çok şey yaptı. Bu kez daha yorulmamış bir oyuncu gerekiyordu. Yeni bir oyuncu dahi olsa onu da değerlendireceğiz."