Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

07.08.2022 23:57
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ghacha'nın sol kanat ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti.

55. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright'ın şutunu kaleci çıkardı.

63. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

82. dakikada defansın kısa pasında araya girerek topu alan Fredy'in şutu üstten farklı auta gitti.

84. dakikada Wright'ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Midsjo'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

Stat: Corendon Airlenes

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Çağlar Uyarcan xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x (Veysel Sarı dk. 90 ?), Kudriashov x, Ömer Toprak x, Güray Vural x, Fernando x, Soner Aydoğdu x (Hakan Özmert dk. 73 x), Ndao x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 73 x), Luiz Adriano x (Fredy dk. 73 x), Ghacha x (Larsson dk. 63 x), Wright xx

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk

Galatasaray: Muslera xxx, Sacha Boey xx, Nelsson xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveria xx (Taylan Antalyalı dk. 78 x), Berkan Kutlu x (Midtsjo dk. 62 xx), Yunus Akgün xx (Gomis dk. 89 xx), Emre Akbaba x (Emre Kılınç dk. 78 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx

Yedekler: Okan Kocuk, Luyındama, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Gomis (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera, Gomis (Galatasaray), Ömer Toprak, Kudriashov (FT Antalyaspor) - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Güray Vural, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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