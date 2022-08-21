Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar

21.08.2022 19:28
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin ikinci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynan ve golsüz sona eren karşılaşmaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin ikinci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynan ve golsüz sona eren karşılaşmaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Nacer Chadli'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Ahmed Touba, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Volkan'ın yokluğunda kale Muhammed'in

Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan kadroda yer almadı.

Volkan Babacan'ın yokluğunda kaleye Muhammed Şengezer geçti. Yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki genç kaleci Deniz Dilmen yer aldı.

Nacer Chadli bu sezon ilk kez kadroda

Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli bu sezon ilk kez turuncu-lacivertli formayı Kayserispor karşısında giydi.

UEFA listesinde adı yer almayan ve İstanbul ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta forma giyemeyen Chadli, Medipol Başakşehir'in ligde oynadığı ilk iki maçta da kadroda yer alamamıştı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore tribünde

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore karşılaşmayı tribünde takip etti.

Turuncu-lacivertli kulübün 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Traore, dün İstanbul'a gelmişti.

Kayseri'de Gavranovic kadroda yok

Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Mario Gavranovic kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcumuz Mario Gavranovic sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Prof. Dr. TurgayAtasü anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti
Kaynak: AA

Kayserispor, Başakşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Cengiz Ünder, Igor Tudor'un değişiklik kararını görünce sinir krizi geçirdi! Direkt soyunma odasına gitti
18:17 Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bizi bu iktidardan Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:26 Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 19:28:47. #1.13#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement