Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'in ilk haftasında 2 maç yapıldı.
Ligde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2
Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: 1-1
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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