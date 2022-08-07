Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

07.08.2022 20:42
Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'in ilk haftasında 2 maç yapıldı.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'in ilk haftasında 2 maç yapıldı.

Ligde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: 1-1

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Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç - Son Dakika
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