90+1. dakikada Glumac'ın Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker önce sarı kart olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kart kararı ile Glumac'ı oyundan attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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