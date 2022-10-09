Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

09.10.2022 14:52
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Oğuz Gürbulak'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından dar açıdan Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta Glumac arka direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Kemen'in vuruşunda Oğuz Gürbulak'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından ağlara gitti. 2-2

78. dakikada sol kanattan Lenjani'nin içeri çevirdiği topa Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Glumac'ın Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker önce sarı kart olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kart kararı ile Glumac'ı oyundan attı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker xx, Esat Sancaktar xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx (Popov dk. 46 x), Allyson xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx, Geraldo xx (Gheorghe dk. 83 ?), Kartal Kayra Yılmaz xx (Oğuz Gürbulak dk. 46 x), Avounou xx (Mrsic dk. 83 ?) Onur Ayık xx (Del Valle dk. 83 ?), Umut Nayir xx

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Gagnidze

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx (Ackah dk. 46 x), Ramazan Civelek xx (Emrah Başsan dk. 67 x), Mensah xx (Bertolacci dk. 67 x), Kemen xx, Cardoso xxx (Gökhan Sazdağı dk. 84 ?), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 79 x)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Mane, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Cardoso (dk. 25), Mensah (dk. 64 pen.) (Kayserispor) Umut Nayir (dk. 48), Glumac (dk. 59) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Glumac (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Sackey, Oğuz Gürbulak, Gheorghe (Ümraniyespor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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