Trabzonspor hazırlık maçında Premier Lig takımına geçit vermedi - Son Dakika
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Trabzonspor hazırlık maçında Premier Lig takımına geçit vermedi

07.12.2022 21:07

Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hull City'nin ardından bir başka İngiliz takımı Crystal Palace ile maç yaptı.

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GEÇİT YOK

Karşılaşmada perdeyi 3. dakikada Trezeguet açtı. 7'de Eduard, Crystal Palace'a eşitliği getirdi. 23'te Umut Bozok, Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi. 63'te Mateta skoru belirledi. Taraflar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

İKİNCİ İNGİLİZ

Trabzonspor, bir önceki maçta Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, bir üst ligden gelen takımla ise 2-2 berabere kaldı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor hazırlık maçında Premier Lig takımına geçit vermedi - Son Dakika
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