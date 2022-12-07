Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hull City'nin ardından bir başka İngiliz takımı Crystal Palace ile maç yaptı.
Karşılaşmada perdeyi 3. dakikada Trezeguet açtı. 7'de Eduard, Crystal Palace'a eşitliği getirdi. 23'te Umut Bozok, Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi. 63'te Mateta skoru belirledi. Taraflar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bir önceki maçta Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, bir üst ligden gelen takımla ise 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor hazırlık maçında Premier Lig takımına geçit vermedi - Son Dakika