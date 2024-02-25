Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi - Son Dakika
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Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi

Spor Toto, Ziraat Bankkart\'ı 3-2 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, ev sahibi olduğu maçta Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Karşılaşmanın sonunda ise iki takım kaptanı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve Ziraat Bankkart'ın oyuncuları hakemlere tepki gösterdi.

25.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Batuhan Avcı, Sharifi, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Vucicevic)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun, Ter Maat, Vicentin, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Samet Faik Güneş)

Setler: 26-24, 11-25, 19-25, 25-22, 26-24

Süre: 146 dakika (32, 21, 26, 29, 38)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, ev sahibi olduğu maçta Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan sonra iki takım kaptanı Selçuk Keskin ile Arslan Ekşi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Bu tartışmadan sonra Ziraat Bankkart'ın oyuncuları maçın hakemlerine de tepki gösterdi. Tribünlerle Ziraat Bankkartlı bazı oyuncular arasında kısa süreli bir tartışma oldu.

Kaynak: AA

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