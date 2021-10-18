Üye Girişi
Trabzon yerel basınında Fenerbahçe maçının yansımaları - Son Dakika

Trabzon yerel basınında Fenerbahçe maçının yansımaları

18.10.2021 10:16
Trabzon yerel basınında Fenerbahçe maçının yansımaları

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi." ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", arka sayfasında "Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov" ve "Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlığına yer verildi.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Mekanın gerçek sahibi zirvede!" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi" ve "Eze eze zirveye" denildi.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon yerel basınında Fenerbahçe maçının yansımaları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İktidarsız adam, 11:20 İktidarsız adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı 11:13 Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor 10:47 Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi 10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı 10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı

Son Dakika Haberleri
11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
11:17 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek
11:14 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol
11:13 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi
11:13 Eski Milli futbolcu Emre Aşık motosikletiyle otomobile çarptı
10:51 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı
10:47 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu         
11:20
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu         
10:48
Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu         
10:45
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı         
09:50
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 11:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon yerel basınında Fenerbahçe maçının yansımaları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement