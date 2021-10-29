Üye Girişi
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

29.10.2021 19:58
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 1-0'lık üstünlükle döndükleri Göztepe maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, savunmanın solunda Denswil yerine Trondsen'e, Yusuf Sarı'nın yerine Siopis'e ilk 11'de görev verdi.

BAKASETAS VE NWAKAEME YEDEK

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen ve hafta içerisinde kısmi olarak çalışmalara katılan Bakasetas ve Nwakaeme; maçın 21 kişilik kadrosunda yedekler arasında yer aldı. Bordo-mavililerde Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİMüsabaka öncesi dostluk mesajları veren Trabzonspor ile Çaykur Rizesporlu yöneticiler de karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİTrabzonspor taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Daha önce birleşme kararı alan taraftar grupları maçı Doğu tribününde birlikte izledi. Tribünlerdeki taraftarlara ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

74'ÜNCÜ RANDEVUMedical Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı. Ligin 11'inci haftasında Trabzonspor,  galibiyetle zirvedeki yerini korumak isterken, Çaykur Rizespor da alınacak puan ya da puanlarla ligin alt sıralarından yukarılara doğru çıkıp, moral bulmak istiyor.

41'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, oynanacak maçla ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26'ya 5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi. Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.


Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı 20:24 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi 19:48 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler 19:30 Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler
Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir 19:02 Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır 18:40 ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar 18:00 Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 16:59 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu         
20:32
Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti         
20:05
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu         
19:39
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada         
18:38
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 21:08:47. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement