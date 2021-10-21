Türkiye'de bir ilk: Dünya'nın en iyileri Sakarya'daki yarışa hazırlanıyor

Sakarya'da 23 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de bir ilk olacak kupa heyecanı başlıyor. 30 ülkeden 250 sporcuyla yapılacak BMX Dünya Kupası için yıldız bisiklet sporcuları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hazırlanıyor. Sporseverleri 4 gün dünya kupası yarışı, diğer günler ise dağ bisikleti şampiyonasının yapılacağı vadiye davet eden Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, "Bisiklet şehri unvanıyla dünyanın fark ettiği Sakarya'da ülkede ilk kez yapılacak bu yarışa katılım yoğun olacak, tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.

Kısa süre önce dünyada sayılı olan 'Bisiklet Şehri' unvanını kazanan Sakarya, Türkiye'de ilk kez yaşanacak bir heyecana tanıklık edecek. "Cross" kategorisindeki bisiklet yarışlarının en prestijlisi olan BMX Dünya Kupası, 23 Ekim'de Sakarya'da start alacak. 30 ülkeden 250'ye yakında sporcunun yarışacağı dev organizasyonda heyecan doruğa çıkacak. Aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonları ile birçok önemli başarıya imza atmış sporcuların yer aldığı yarışçılar, Avrupa'nın en kapsamlı tesisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hazırlıklara başladı. Rengarenk boyanarak hazırlanan vadide start çizgisinden peş peşe çıkan sporcular kupayı kazanmak için büyük bir heyecanla hazırlanıyor.

Sakarya'da 9 gün festival havası esecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, dünyanın takip edeceği organizasyon ile Sakarya'da 9 gün boyunca festival havası yaşanacağını belirterek, sporseverleri davet etti. Ekşi, "Sakarya, Türkiye'de 'bisiklet şehri' unvanı alan ilk şehir oldu. Sayılı tesislerden birindeyiz burası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi. 30 ülkeden katılım var, 250'ye yakın sporcu olacak. 23 Ekim'de başlayıp 31 Ekim'e kadar devam edecek. 9 gün boyunca burada EXPO ve fuarlarımız olacak, katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Sakarya'nın vadisinde çok güzel bir yarış olacak, tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Dünyaya bisiklet kenti olduğunu kanıtlayan, yatırımları ve ev sahipliği yaptığı dev organizasyonla kısa sürede fark edilen Sakarya, yine dünyanın izlediği şehir olacak. Kupa boyunca burada festival havası yaşanacak, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Dünya kupasının 2 ayağı ve Türkiye şampiyonası

Şampiyona Direktörü Aziz Sırnaç ise bu organizasyonun Sakarya'nın ve Türkiye'nin bu alanda tanıtımı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların, yarışların start alacağı günden itibaren vadide güzel vakitler geçirebileceğini belirten Sırnaç, "Buradaki yarışmalardan en önemlisi UCI yani Dünya Bisiklet Birliği'nin programındaki BMX Dünya Kupası olacak. Bu şampiyonanın 2 ayağına birden burada ev sahipliği yapacağız. 23-24 Ekim'de Sakarya'da yapılacak olan yarış dünya kupasının ilk ayağı, ikinci ayağı ise 30-31 Ekim'de yine şehrimizde yapılacak. Dünya çapında toplamda 151 başarılı sporcu olacak, bunlar arasında dünya, olimpiyat şampiyonları var. Dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden bir tanesi. Sadece Sakarya'da yapılacak yarışların 4 günde toplamda 16 saate yakın bir canlı yayın kapasitesi var. Hem kentimizin hem ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olacak. 4 gün 2 dünya kupası, bu günler haricinde 4 adet dağ bisikleti şampiyonası yapılacak. EXPO alanımız, konserlerimiz, etkinliklerimiz olacak. Bölge halkı ve Türkiye için güzel vakitler geçirmek için şans olacak" diye konuştu.

Bu yarış Türkiye'de ilk

Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların yarışacağı BMX Dünya Kupası Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kısa süre önce Dünya Bisiklet Birliği tarafından Bisiklet Şehri unvanı almaya hak kazanan Sakarya, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyor. Merakla beklenen yarışların yanı sıra Ayçiçeği Bisiklet Vadisi etkinlikler, konserler ve EXPO alanıyla 9 gün boyunca izleyicilere keyif dolu bir ortam sunacak. Program kapsamında 21 Ekim 19.30'da açılış seremonisi, 23 Ekim saat 14.00'da BMX Dünya Kupası 5. tur, 24 Ekim saat 14.00'da BMX Dünya Kupası 6. tur, 25 Ekim saat 21.30'da Sakarya MTB Cup, 27 Ekim saat 17.00'da yine Sakarya MTB Cup, 30 Ekim saat 14.00'da Dünya Kupası 7. Tur, 31 Ekim saat 14.00'da Dünya Kupası 8. Tur, 31 Ekim saat 21.30'da ise Sakarya MTB Night Kupası yarışı yapılacak. - SAKARYA