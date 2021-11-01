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Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: "Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır" - Son Dakika

Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: "Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır"

01.11.2021 13:34
Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan adayı olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, "Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin, yeniden geçmişte olduğu gibi başarılarıyla anılması için bu mücadeleye girdik.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan adayı olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, "Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin, yeniden geçmişte olduğu gibi başarılarıyla anılması için bu mücadeleye girdik." dedi.

Şeref Eroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, tek amaçları ata sporuna hizmet etmek olan arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını belirterek, "Bu yolda öncelikle kendimize, güreş camiamızın dinamiklerini, hizmetkarlarını ve değerli büyüklerini yeniden bir çatı altında toplamayı hedef koyduk. Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin yeniden geçmişte olduğu gibi başarılarıyla anılması için bu mücadeleye girdik." diye konuştu.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Dünya Şampiyonası'nda istenilen sonucun alınamadığının altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Olimpiyat ve dünya şampiyonasında almış olduğumuz bronz madalyalar tabii ki çok kıymetlidir. Ancak tarih birincileri yazar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tespit ettiği gibi Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır. İyi niyetle çıktığımız bu yolda güreşin tüm dinamiklerini bir araya getirerek Türk'ün gücünü dünyaya yeniden hissettirmek istiyoruz. Ülkemizi gururla temsil etmiş eski şampiyonlarımızın yeniden eşofmanları giyme, hizmet etme zamanı gelmiştir. Bu konunun altını önemli çiziyoruz, ata sporumuzun ancak kendi değerleriyle başarılı olacağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri güreşe destek verdiğini dile getiren Eroğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğümüzün de özellikle son 10 yıldaki maddi, manevi destekleri her zaman üst düzeyde. Güreşe, tarihimizde görmediğimiz bütçeler verildi. Ancak bu bütçenin nasıl kullanıldığı, karşılığında alınan başarılar ve gelinen nokta ortada." ifadelerini kullandı.

"Türk spor kamuoyunun, güreşseverlerinin değişim isteği var." diyen Şeref Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni heyecanlar, yeni yüzler, yeni hedefler ve yeni vizyon isteği var. Değişimden değil, denememekten korkmak lazım. 6 Kasım'da yapılacak olan genel kurulumuzda sadece bir değişim değil, Türk güreşinin yeniden şahlanması için adım atılacak. Bu nedenle oy kullanacak tüm delegenin ata sporumuz güreşin önünü açacaklarına olan inancımız tamdır. Güreşe hizmet eden tüm kulüplere, yöneticilere, il, ilçe müdürlerine teşekkür ediyorum. Türk güreşine emek veren, ter döken, bir tuğla koyan herkesten Allah razı olsun. El ele verip yürek birliği yaparak Türk güreşine sahip çıkma zamanı gelmiştir. Ata sporumuza hizmet etmek can atan arkadaşlarımla birlikte Türk güreşini yönetmek ve yeniden eski günlerine döndürebilmek için yönetime talibiz. Zafer inananlarındır. Türk güreşini zaferden zafere taşımak için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışacağımıza söz veriyor, desteğinizi istiyoruz."

"Dünya şampiyonu çıkartamıyorsak vay bizim halimize"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şeref Eroğlu, Tokyo 2020'de güreşte altın madalya kazanılamamasıyla ilgili, "Güreş tarihine baktığımız zaman imkansızlıklar içerisinde dahi Türk güreşi her zaman altın madalyalar çıkartmıştır. Özellikle olimpiyat oyunlarında bayrak hiç yere düşmemiştir. 2021'de 70 milyon lira bütçesi olan Güreş Federasyonu, Türk milletinin, Türk devletinin olmazsa olmazı göz bebeği ata sporu güreşte altın madalya alamıyorsa bu çok büyük bir kabahattir." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 sıklette altın madalyanın dağıtıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Eğer bir tane İstiklal Marşı'mızı söyletecek dünya şampiyonu çıkartamıyorsak vay bizim halimize. Biz diyoruz ki güreş, bu milletin ata sporudur. Güreşin hak ettiği yer burası değildir. Bunu en kısa sürede toparlamak boynumuzun borcu. Eğer 7,5 yıldan beri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı koltuğunda otursaydım ve olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonasında altın madalya alamasaydım şerefim için söylüyorum bu göreve aday olmazdım. Her zaman Türk sporunun lokomotifi olmuş güreş, olimpiyatta ve dünyada sıfır çekiyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Biz de onun için bu işe talibimiz. Biz doğru giden başarıdan başarıya koşan bir yere talip değiliz."

Yabancı antrenörle çalışmayacaklarını söyleyen Eroğlu, "Benim olduğum yerde Dağıstan modeli olmayacak, Türk modeli olacak." dedi.

Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır
Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır
Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: 'Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güreş Federasyonu Başkan adayı Eroğlu: "Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır" - Son Dakika
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