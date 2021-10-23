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Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı sınırlı katılımla yapılacak - Son Dakika

Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı sınırlı katılımla yapılacak

23.10.2021 15:21
Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı sınırlı katılımla yapılacak

Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın "Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı" düzenlenecek.

Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın "Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleşecek etkinlikte sporcular 70 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılacak yarışta kadınlar, büyük erkekler ve master erkekler kategorisinde 200 sporcu madalya için yarışacak.

Yarışın startı Şevki Arman Caddesi'nde 09.00'da verilecek. Kategorilerinde ilk üçe giren sporculara kupa, madalya ve altın ödülü verilecek.

Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yıldan uzun süredir devam ettirilen uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zorlutuna, "Salgın nedeniyle geçen yıl yarışı yapamamıştık. Bu yıl sınırlı katılımcıyla yarışı gerçekleştiriyoruz. Sporculara aşı zorunluğu uyguladık. Tüm katılımcıların HES kodları sorgulanacak. Gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemleri aldık. Geleneksel hale gelen etkinliğimiz sporcular ve Edirnelilerin beğenisini topluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı sınırlı katılımla yapılacak

Cumhuriyet, Bisiklet, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı sınırlı katılımla yapılacak - Son Dakika Spor


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