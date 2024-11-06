Spor ve Gençlik Her Yerde Projesi Başladı - Son Dakika
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Spor ve Gençlik Her Yerde Projesi Başladı

Spor ve Gençlik Her Yerde Projesi Başladı

Elazığ'da Fırat Üniversitesinde Genç Ofis'te düzenlenen etkinlikte spor ve sanat aktiviteleri yer aldı.

06.11.2024 17:32
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde, Fırat Üniversitesinde bulunan Genç Ofis'te Spor ve Gençlik Her Yerde' Projesi hayata geçirildi.

Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Sportif, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yer aldığı etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu. Çaydaçıra ekibi gösterisiyle başlayan etkinlik, spor turnuvaları, müzik şöleni ve sanatsal aktiviteler ile devam etti. 'Spor ve Gençlik Her Yerde' Projesi ile Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençleri bir araya getirerek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini sergilemelerine olanak sağladı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hareketlilik yılı ilan edilmiş. Bu kapsamda ilimizde özellikle üniversite öğrencilerimizin spora yönelmeleri bu konuda farkındalık oluşturmak maksadıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve üniversitemizin iş birliği ile böyle bir etkinlik düzenlendi. Ben her şeyden önce etkinliği üniversitemizde yapmamıza imkan tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada ortak bu tür iş birlikleri kapsamında hem öğrencilerimizi spora yönlendirmek hem de onların eğlenmelerini sağlamak maksadıyla bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren ise "Bize bu imkanı tanıdıkları için Rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Bu yıl bakanlığımız tarafından hareketlilik yılı olarak açıklandı. Biz hem gençlerimizde hareketliliği arttırmak hem de gençlerimizi sporu buluşturmak ve derslerden arta kalan zamanlarda stres atmalarını sağlamak ve güzel vakit geçirmelerini adına çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Malumunuz hem İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle hem de Fırat Üniversitesi ile protokoller imzalamıştık. Çocuklarımıza, gençlerimize sporu aşılıyoruz ve aynı zamanda hareketli olmalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda bugün Fırat Üniversitesindeyiz çeşitli istasyonlar kuruldu. Yaklaşık 6 saat boyunca programımız devam edecek. Bu tarz etkinlikler hava durumuna göre devam edecek. Etkinlik alanının hemen yanında genç ofisimiz var. Ben tüm Fırat Üniversitesi öğrencilerini genç ofisimize uğramalarını aynı zamanda bu Genç Ofis sayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü içerisinde bulunan sportif ve sosyal faaliyetlerden haberdar olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Etkinlik, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor ve Gençlik Her Yerde Projesi Başladı - Son Dakika

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