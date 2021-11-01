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Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı - Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı

01.11.2021 11:00
Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirdiği Vitor Pereira, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine puan yazdıramayan ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, eleştirilerin odak noktası oldu.

Sarı-lacivertli takımın ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde bekleneni verememesi ve sergilediği performansla taraftarlarını mutlu edememesi, Portekizli teknik adamın geleceğinin tartışılmasına yol açtı.

Pereira, ilk dönemini aratıyor

Fenerbahçe ile yolları ikinci kez kesişen Vitor Pereira, ligde 11 haftalık periyotlar dikkate alındığında puan ve gol istatistikleri bakımından görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, hanesine 19 puan yazdırdı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın ilk kez görev yaptığı 2015-2016 sezonunda ise 11 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etmişti. Bu karşılaşmalarda 16 kez ağları sarsan Fenerbahçe, 9 gole engel olamamıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamladığı 2015-2016'da sadece 4 mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise henüz 11. haftada aynı mağlubiyet sayısına ulaştı.

Liderin 8 puan gerisinde

Süper Lig'de çıktığı maçların 5'inde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 11. hafta sonunda namağlup lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde yer aldı.

Sarı-lacivertliler, puan kaybı yaşadığı müsabakalarda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı son 12 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de yaptığı son 8 karşılaşmada gol yiyen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ile gruplarda oynadığı son 4 maçta da rakip takımların skor üretmesine engel olamadı.

Pereira'nın geleceği tartışılıyor

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar, Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin tartışılmasına yol açtı.

Portekizli teknik adamın ısrarla 3-4-2-1 sistemi üzerinde durması, formasyonu hiç esnetmemesi ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlar, futbol kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Ali Koç döneminin 5. teknik direktörü

Vitor Pereira, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin başında görev yapan 5. teknik direktör konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün 2018'den bu yana başkanlığını yürüten Ali Koç döneminde daha önce Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu teknik adamlardan Cocu ile 10, Ersun Yanal ile 43, Erol Bulut ile 30, Emre Belözoğlu ile de 10 maça çıkmıştı.

Spor Toto Süper Lig, Ersun Yanal, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı - Son Dakika Spor


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