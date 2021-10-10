Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Hacı Şahin, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alısson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmetcan Büyükgöz, Eren Kanlı)
Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluıan, Wıeczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)
Setler: 18-25, 22-25, 25-13, 25-21, 12-15
Süre: 137 dakika (29, 31, 23, 34,20)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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