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Arkasspor-Altekma: 3-0 - Son Dakika

Arkasspor-Altekma: 3-0

24.10.2021 16:46
Arkasspor-Altekma: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci)

SETLER: 25-19, 25-20, 25-21

SÜRE: 89 dakika (30, 28, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkasspor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-19, 25-20 ve 25-21 sonuçlandı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Arkasspor, ligdeki liderliğini sürdürdü.


- İzmir

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor-Altekma: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arkasspor-Altekma: 3-0 - Son Dakika
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