Arkasspor-Altekma: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin) ALTEKMA: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci) SETLER: 25-19, 25-20, 25-21 SÜRE: 89 dakika (30, 28, 31) AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında Arkasspor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-19, 25-20 ve 25-21 sonuçlandı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Arkasspor, ligdeki liderliğini sürdürdü.

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