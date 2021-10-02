Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Tokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal)
Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Setler: 15-25, 21-25, 18-25
Süre: 86 dakika (25, 32, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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