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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

02.10.2021 16:56
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal)Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Tokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Atakan Topal)

Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 15-25, 21-25, 18-25

Süre: 86 dakika (25, 32, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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