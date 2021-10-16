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Fenerbahçe Opet: 1- 3 - Son Dakika

Fenerbahçe Opet: 1- 3

16.10.2021 15:52
Fenerbahçe Opet: 1- 3

SALON: Vakıfbank Spor SarayıHAKEMLER: Nurper Özbar, Recep KarakoçVAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)FENERBAHÇE OPET: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem...

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep KarakoçVAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)FENERBAHÇE OPET: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal ( Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Cristina, Dicle Nur Babat)SETLER: 31-29, 29-31, 19-25, 14-25SÜRE: 132 dakika (36, 41, 29, 26)

Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü haftasında Vakıfbank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.


Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3
Fenerbahçe Opet: 1- 3

Vakıflar Bankası, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet: 1- 3 - Son Dakika Spor


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