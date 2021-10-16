Fenerbahçe Opet: 1- 3

Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü haftasında Vakıfbank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi