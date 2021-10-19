Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Yeşilyurt: Nilsu Şen, Veltman, Eda Kafkas, Strumilo, Neslişah Akar, Tuana Köse (İdil Atasever, Burcu Yönder, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir)
Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, İlkin Aydın, Su Zent, Gamze Kılıç (Bihter Dumanoğlu, Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Fatma Beyaz, Vasilantonaki, Esra Demirkıran, Beren Yeşilırmak)
Setler: 25-21, 14-25, 18-25, 21-25
Süre: 105 dakika (26, 23, 24, 32)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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