Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası 6 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon tek maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
VakıfBank- Yeşilyurt: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta- PTT: 1-3
Mert Grup Sigorta-Karayolları: 3-0
Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2
Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor: 0-3???????
Kaynak: AA
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