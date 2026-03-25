Spor Yazarı Alper Kınar: Milli takımımız, Romanya karşısında rahat kazanacaktır

25.03.2026 16:47
Spor Yazarı Alper Kınar, Türkiye-Romanya karşılaşması öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Milli Takım'ın favori olduğunu belirten Kınar, maçın yıldızının Kenan Yıldız olabileceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde spor kamuoyunda beklenti yükselmiş durumda. Spor Yazarı Alper Kınar, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin sahaya favori olarak çıkacağını ifade ederken, teknik ve taktik açıdan dikkat edilmesi gereken noktaları da vurguladı. Kınar'a göre milli takımın oyun gücü ve kadro kalitesi, Romanya karşısında belirleyici olacak en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

"ROMANYA KARŞISINDA TÜRKİYE FAVORİ DURUMDA"

Alper Kınar, Türkiye'nin karşılaşmada açık ara favori olduğunu belirterek, "Favori takım Türkiye" ifadelerini kullandı. Milli takımın oyun kalitesi ve oyuncu performansları göz önüne alındığında Romanya karşısında üstün taraf olacağını dile getiren Kınar, karşılaşmanın beklenenden daha rahat geçebileceğini ifade etti.

Kınar, "Milli Takımımız, Romanya karşısında rahat kazanacaktır" diyerek skor anlamında da Türkiye'nin avantajlı olduğunu vurguladı. Orta sahadaki önemli isimlerden Orkun Kökçü'nün ise maçın ikinci yarısında oyuna dahil olabileceğini belirten Kınar, bu hamlenin maçın temposunu ve kontrolünü etkileyebileceğini söyledi.

KENAN YILDIZ DETAYI VE LUCESCU UYARISI

Karşılaşmanın kilit oyuncusuna da değinen Alper Kınar, Kenan Yıldız'ın performansının maçın kaderini belirleyebileceğini ifade etti. "Maçın adamı Kenan Yıldız olur" diyen Kınar, genç yıldızın hücum hattında yaratacağı etkinin Romanya savunmasını zorlayabileceğini belirtti.

Öte yandan Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu'ya da dikkat çeken Kınar, tecrübeli teknik adam karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin sahaya kontrollü bir oyunla çıkmasının önemine değinen Kınar, olası bir galibiyetin ardından rakip tercihine de değinerek, Romanya'nın geçilmesi halinde Slovakya ile eşleşmenin daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

Kenan Yıldız, Milli Takım, Arda Güler, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:43
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
