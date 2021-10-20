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Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi - Son Dakika

Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi

20.10.2021 16:33

- Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi Bodrum'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Akdeniz'in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup ikinci yarış etabı için yelkenler Çökertme Koyu'na çevrildi.

- Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi

MUĞLA - Bodrum'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Akdeniz'in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup ikinci yarış etabı için yelkenler Çökertme Koyu'na çevrildi. Yangından büyük yara alan Çökertme Koyu'ndaki esnaflara destek amaçlı rotasını Çökertme Mahallesi'ne çeviren yelkenli tekneler renkli görüntülere sahne oldu.

American Hospital The Bodrum Cup'ta, 1 Ağustos'ta yanmaya başlayan ve 11 gün süren yangınlarda en çok etkilenen bölgelerden biri olan Çökertme Koyu'na rotalar çevrildi. Çökertme'ye yelken açan tekneler renkli görüntülere sahne oldu. Orman yangını sırasında eşsiz bir dayanışma örneği gösteren sivil ve resmi tüm isimsiz kahramanlara duyduğu minnettarlığı sergilemek amacıyla düzenlenen Bodrum - Çökertme etabında yelkenli tekneler kıyasıya mücadele etti.

Bir sonraki gün olan 21 Ekim'de Çökertme etabı gerçekleşecek. Yarışın ardından #HepBeraber etkinliği çerçevesinde saat 17.00'de ünlü caz piyanisti Kerem Görsev'in piyano dinletisi sunacak.

Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi
Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi

Akdeniz, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelkenler açıldı, rota Çökertme Koyu'na çevrildi - Son Dakika Spor


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