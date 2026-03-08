Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı

Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı
08.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yazarı Alper Kınar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Derbide Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladığını belirten Kınar, hakem kararlarından Beşiktaş'ın oyun planına kadar birçok başlıkta dikkat çeken yorumlar yaptı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisi sonrası spor yazarı Alper Kınar, karşılaşmayı tüm yönleriyle değerlendirdi. Kınar, Beşiktaş'ın özellikle orta sahada yaptığı top kayıplarının oyun kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın ise derbi sonrası şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettiğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ OYUNU ELİNE ALAMADI, ÇOK FAZLA TOP KAYBETTİ"

Derbide Beşiktaş'ın oyun kontrolünü sağlayamadığını ifade eden Alper Kınar, siyah-beyazlı ekibin özellikle top kayıpları nedeniyle istediği oyunu sahaya yansıtamadığını dile getirdi. Kınar, "Beşiktaş çok top kaybetti ve oyunu eline alamadı" diyerek bu durumun maçın gidişatını doğrudan etkilediğini belirtti.

Orkun Kökçü'nün performansına da ayrı bir parantez açan Kınar, yıldız oyuncunun derbide dikkat çekici bir performans ortaya koyduğunu söyledi. "Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı" diyen Kınar, oyuncunun sahadaki etkisinin Beşiktaş adına öne çıkan unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Ancak Kınar'a göre siyah-beyazlı ekip hücum hattında etkili bir santrfor eksikliği yaşadı. "Beşiktaş'ın bir Onuachu'su olsaydı mağlup olmazdı" sözleriyle bu eksikliğe dikkat çekti.

"DERBİDEN SONRA LİG BİTTİ, GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN"

Karşılaşmanın hakem kararlarına da değinen Kınar, bazı pozisyonlarda tartışmalı kararlar verildiğini savundu. Kınar, "Hakem, Galatasaray'a kırmızı kart vermekten korktu" ifadelerini kullanarak hakem yönetimini eleştirdi.

Osimhen'in sahadaki oyun tarzı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kınar, Nijeryalı futbolcunun zaman zaman sert ve agresif bir oyun sergilediğini belirterek "Osimhen dün akşam çirkef bir oyun modeli ile sahadaydı" dedi. Buna rağmen Osimhen'in attığı golün ofsayt olmadığını da sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın derbide aldığı sonucun şampiyonluk yarışında belirleyici olduğunu vurgulayan Kınar, "Galatasaray bu maçla şampi yazdı, üç harf kaldı. 2-3 hafta sonra şampiyon yazacak" diyerek sarı-kırmızılıların büyük bir avantaj yakaladığını ifade etti. Kınar, derbinin ardından ligdeki yarışın büyük ölçüde netleştiğini belirterek "Derbiden sonra lig bitti" yorumunda bulundu.

Öte yandan Beşiktaş kadrosunda bazı oyuncuların performansına da değinen Kınar, Vaclav Cerny'nin takımda mutsuz bir görüntü verdiğini ifade etti. Ayrıca sahada Rafa Silva gibi bir oyuncunun eksikliğinin hissedildiğini söyleyen Kınar, böyle bir oyuncunun varlığında karşılaşmanın sonucunun farklı olabileceğini dile getirdi.

Victor Osimhen, Orkun Kökçü, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:19:29. #7.12#
SON DAKİKA: Spor Yorumcusu Alper Kınar: Orkun Kökçü, bu senenin infial maçlarından birini oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.