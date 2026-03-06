Spor Yorumcusu Semih Sezerli: Beşiktaş\'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok

Derbi öncesinde iki takımın form durumunu değerlendiren Spor Yorumcusu Semih Sezerli, karşılaşmanın yalnızca sahadaki futbol değil, tribün atmosferi ve takımların psikolojik durumu açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Sezerli'ye göre Beşiktaş'ın iç saha avantajı ve Galatasaray'ın baskılı oyun anlayışı derbinin kaderini belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

"BEŞİKTAŞ'IN KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Semih Sezerli, Beşiktaş'ın bu derbiye psikolojik olarak daha rahat çıkabileceğini belirterek siyah-beyazlıların kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Sezerli, "Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullanırken, özellikle Dolmabahçe'de oynanan derbilerin atmosferinin takıma büyük bir motivasyon sağladığını vurguladı.

Sezerli, Beşiktaş'ın yalnızca sahadaki futboluyla değil tribündeki gücüyle de etkili olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın sahasındaki takım kadar, tribünde de bir takımı var" dedi. Bu atmosferin oyuncular üzerinde büyük bir itici güç oluşturduğunu söyleyen yorumcu, bu nedenle derbide siyah-beyazlıların küçük de olsa bir avantaj yakalayabileceğini ifade etti. Sezerli'ye göre Beşiktaş bu karşılaşmada yüzde 51 oranında önde görünüyor.

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU ÖN ALAN BASKISI"

Derbinin temposuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sezerli, 90 dakika boyunca çok yüksek tempolu bir oyun beklemediğini dile getirdi. Ancak Galatasaray'ın oyun planında en önemli unsurun ön alan baskısı olacağını söyledi.

Sezerli, "Galatasaray, ön alan baskısında Avrupa'da ikinci sırada" diyerek sarı-kırmızılı ekibin bu özelliğinin derbide belirleyici olabileceğini ifade etti. Galatasaray'ın rakibi hataya zorlayan baskılı oyun anlayışının Beşiktaş savunmasını zorlayabileceğini söyleyen Sezerli, bu stratejinin doğru uygulanması halinde sarı-kırmızılıların önemli fırsatlar yakalayabileceğini belirtti.

DERBİNİN KİLİT EŞLEŞMESİ: OSIMHEN VE AGBADOU

Semih Sezerli, derbinin kaderini belirleyecek en önemli eşleşmelerden birinin hücum hattında yaşanacağını dile getirdi. Sezerli'ye göre Osimhen ile Agbadou arasındaki mücadele maçın en kritik noktalarından biri olacak.

Bunun yanı sıra Hyeon-Gyu Oh'un sahadaki enerjisi ve fiziksel gücünün Galatasaray savunmasını zorlayabileceğini ifade eden Sezerli, bu tür bireysel performansların derbi maçlarında sonucu doğrudan etkileyebileceğini söyledi. Sezerli ayrıca, Galatasaray'ın bu derbiyi kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edeceğini belirtti.

Öte yandan sarı-kırmızılıların mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında galip gelmesi durumunda ise ligdeki şampiyonluk yarışında dengelerin tamamen değişebileceğini sözlerine ekledi.