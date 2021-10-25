Üye Girişi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci

25.10.2021 12:30
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 87-79 yenerek ikinci galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşmadaki performanslarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 87-79 yenerek ikinci galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşmadaki performanslarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, ligde bugüne kadar çıktıkları 5 maçın 3'ünden mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.

Yenilgi yaşadıkları Gaziantep Basketbol ve Semt77 Yalovaspor karşılaşmalarında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz o maçlarda gerçek gücümüzü ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık. Dün kendi evimizde galibiyet alarak öz güvenimizi tekrar kazanmaya başladık. Bu arada eksiklerimizi gidermek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki 25 maça ciddiyetle hazırlanarak her geçen gün daha ileriye gitmek için çok çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yardımcılarım da çok iyi iş çıkardı. Ayrıca Emircan dün çok güzel oynadı. İnşallah bu performansını bütün sezon devam ettirir."

Denizli ekibi, ligin 6. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş Icrypex'e konuk olacak.??????????????

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, basketbol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi 12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi
NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor 12:09 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor 15 yaşındaki cinayet sanığı savcılıkta çark etti: 700 TL karşılığında üstlendim 11:55 15 yaşındaki cinayet sanığı savcılıkta çark etti: 700 TL karşılığında üstlendim Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı 11:44 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı 11:34 Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 11:02 Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek

Son Dakika Haberleri
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:29 Eski koca barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu
12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Eski koca barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu Eski koca barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu         
12:29
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu         
11:57
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te galibiyet sevinci - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement