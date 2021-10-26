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Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0

26.10.2021 22:54
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0

0 galip ayrılarak bir üst tura atladı.

0 galip ayrılarak bir üst tura atladı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Adıyaman FK'dan Doğan Can ceza yayı önünden sert şutunda top direkten döndü.

20. dakikada Adanaspor atağında soldan ilerleyen Muhammet, derine inerek ortasını açtı. Muhammedin açtığı ortada Orkan müsait bir şekilde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Türker'in kucağında kaldı.

22. dakikada soldan topu alan Osman ilerleyerek ortasını açtı. Hüseyin Ekici'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada Youssef'in defans arkasına attığı topu alan Orkan, bir oyuncu geçerek meşin yuvarlağı yerden ceza sahasına gönderdi. Samet Ali Kaya topun üzerinden atlayarak Tetteh'e bıraktı. Düzgün şekilde topu kontrol eden Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada Cem'in soldan kullandığı korner atışında altı pas içerisinde bulunan Evren topa vuramayınca mutlak gol pozisyonu kaçtı.

49. dakikada Hakan Alkan'ın ceza yayı önünden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

56. dakikada Ömer Çakı'nın defans arkasına gönderdiği topu alan Samet Ali Kaya ceza alanına kadar ilerleyerek kaleci Türker karşı karşıya kaldı. Samet'in şut çekmesine izin vermeyen Türker uzanarak kalesini gole kapattı.

59. dakikada Sağdan Ogün'ün ceza alanına yaptığı ortada topu kontrol eden Doğa Can sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Top defanstan kornere çıktı.

82. dakikada Adanaspor'un atağını kesen Ogün ileri doğru yönelen Taylan'a pas gönderdi. Ceza alanına kadar ilerleyen Taylan'ın sert şutunda kaleci Enes uzanarak kalesini gole kapattı.

90. dakikada Adıyaman FK defansının arkasına atılan topu alan Kingsley sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Burak Gültek xx, Harun Reşit Güngör xx

Adanaspor: Enes Soylu xx, Ömer Çakı xx, Benasser xx, Cem Özdemir xx (Celil Yüksel dk. 69 xx), Tetteh xx, Harun Kaya xx (İsmail Erdoğan dk. 87 ?), Orkan Çınar xx (Bruns dk. 79 xx), Samed Ali Kaya xx (Ahmethan Köse dk. 69 xx), Evren Korkmaz x (Donkor dk. 46 xx), Rüştü Hanlı, Kingsley Innocent xx

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Fatih Ardıç, İsmail Erdoğan, İbrahim Aksu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Adıyaman FK: Türker Dırdıroğlu xx, Seydi Kayasoy xx, Hüseyin Ekici xx, Göktan Işılak xx, Doğan Can Gölpek xx (Taylan Özgün dk. 74 xx), Osman Torun xx, Mustafa Çağlayan xx, Mert Arabacı xx, Muhammet Akpınar xx (Umut Aydın dk. 68 xx), Hakan Olkan xx (Emirhan Subaş dk. 82 ?), Ogün Özçiçek xx (Emin Altunay dk. 82 ?)

Yedekler: Ahmet Çolak, Emir Yıldız, Fatih Üge, Evren Kilarci, Ömer Alper Tatlısu, Emre Gürsel Hürcan

Teknik Direktör: Ergün Işık

Goller: Tetteh (dk. 40), Kingsley (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Donkor, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Mustafa Çağlayan, Emre Hürcan (Adıyaman FK) - ADANA

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0

Hüseyin Ekici, Adanaspor, Doğan Can, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Adanaspor: 2 Adıyaman FK: 0 - Son Dakika
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