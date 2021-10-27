Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

58. dakikada ani gelişen Kestelspor atağında Ahmet Ülük'ün pası ile topla buluşan Hüseyin Erkan 'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

50. dakikada gelişen Alaya Kestelspor atağında Cihan Halil'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Efe Görgülü müsait durumda auta attı.

30. dakikada ani gelişen BÜ Alanya Kestelspor atağında Hüseyin'in arapası ile topla buluşan Cihan'ın sert şutu defansa çarparak Kaleci Yiğithan'da kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 2-0 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

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