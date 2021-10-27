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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

27.10.2021 16:11
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 2-0 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 2-0 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Günay kullandı ceza sahası içinde Enes'in kafa şutunu kaleci İsmail elinden kaçırdı Kestel defansı topu kornere çeldi.

25. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı serbest atışı Güney Çelik Keleş kullandı. Ceza sahası içinde Cedric Kore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada ani gelişen BÜ Alanya Kestelspor atağında Hüseyin'in arapası ile topla buluşan Cihan'ın sert şutu defansa çarparak Kaleci Yiğithan'da kaldı.

50. dakikada gelişen Alaya Kestelspor atağında Cihan Halil'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Efe Görgülü müsait durumda auta attı.

58. dakikada ani gelişen Kestelspor atağında Ahmet Ülük'ün pası ile topla buluşan Hüseyin Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

78. dakikada gelişen Alanya Kestelspor atağında Murat'ın çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu Samet Bulut ağlarla buluşturdu.0-2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Vedat Demir xx, Mehmet Özer xx

Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Hüseyin Karabey xx, Abraham Nwankwo xx (Berk Tosun dk. 81 ?), Bosse Adam Cedric Kore xx (Cemal Kızılateş dk. 62 x), Alperen Erdinç xx, Enes Karabulut xx, Güney Çelik Keleş xx, Okan Kaplan x (Oto'o dk. 46 xx), Erdem Gökçe xx (Andaç Güleryüz dk. 64 x), Berkay Aykurt xx (Foxi dk. 46 x), Emirhan Çakır xx

Yedekler: Yasin Yiğit Berber,

Teknik Direktör: İsmet Kamak

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal xxx, Murat Sevimler xx, Mutlu İlengöz xxx, Berkay Arı xx, Murat Sevimler xx (Ali Berke Timurcioğlu (dk. 87 ?), Salim Farsak xx, Cihan Halil xx (İbrahim Ethem Sevinç dk. 80 x), Hüseyin Erkan xxx (Vural Akkurt dk. 87 ?), Samet Bulut xxx (Talha Özler dk. 87 ?), Efe Görgülü xx (Alp Huy dk. 59 x), Ahmet Ülük xx

Yedekler: Berkant Boz, Abdullah Berk Karadağ

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Goller: Hüseyin Erkan (dk. 58), Samet Bulut (dk. 78) (Alanya Kestelspor) - BALIKESİR

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2

Başkent Üniversitesi, Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2 - Son Dakika
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