Spor

- Sporcular Aladağlar'da koşacak

Aladağlar Sky Trail 2024 Toplantısı yapıldı

NİĞDE - Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı destekleriyle organize edilen Aladağlar Sky Trail 2024 10 Ağustos'ta yapılacak.

10 Ağustos 2024 Cumartesi sabahı saat 04.00'te başlayacak olan Aladağlar Sky Trail 2024, Aladağlar'ın muazzam güzelliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatını sunacak. Türkiye'nin en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen yarışma, 29 kilometrelik Karasay kısa parkuru ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurlarıyla katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Amaçlarının Niğde'nin markası olan Aladağlar'ı hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik, yarışta 33 kilometrede koşacağını ifade etti. Her önemli günlerde Aladağlar ve Bolkar Dağları'nda etkinlik yapma gayretinde olduklarını söyleyen Vali Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aladağlar'da zorluk açısından her seviyedeki sporcuya hitap eden zirveler var. Amacımız Niğde'nin markası Aladağlar'ı dünyaya tanıtmak. Yarışa ben de kayıt yaptım, 33 kilometrede koşacağım. Yarışmaya bu işi bilen sporcular katılacak ama vatandaşlarımızın da katılacağı bir halk koşusu yapacağız."

Niğde'nin sporda marka kent olma yolunda ilerlediğini kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, yapılan bu etkinliklere belediye olarak her zaman destek verdiklerini ifade etti. Özdemir, " Belediye olarak her zaman her tür etkinliklerin içerisinde yer alacağız ve destekçisi olacağız. Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımında gerçekten etkili ve bu etkinlikleri geleneksel hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda, Aladağlar Sky Trail 2024 Yarış Direktörü Meltem Çolak, Yarış Güvenlik Koordinatörü Burçak Özoğlu ve Organizasyon Koordinatörü Ali Atav yarışın detayları ile ilgili bildi verdi.

Zorlu arazi şartları ve güvenlik nedenleriyle maksimum 300 koşucu ile sınırlandırılan yarışta katılımcılardan koşu geçmişlerinde belirli kriterleri karşılamaları bekleniyor.

Organizasyon, DAZSPOR'un kurucusu Victoria Vera Blyth, Gülay Ünal Cihan, Onur Çam ve İsmet İnan'a adanacak.