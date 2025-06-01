Sporcular Musayev\'i Ziyaret Etti

SPORCULAR HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde bıçaklandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'i, milli takım sporcuları ziyaret etti. Milli takım üyelerinin ziyaretinden mutlu olduğunu aktaran Araz Musayev, sağlığının iyi olduğunu, endişe etmediğini, saldırganların kısa süre içinde kanun önünde cezalandırılacağını söyledi. Musayev, sporcuları tebrik ederek takıma başarılar diledi.
Araz Musayev'in yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
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