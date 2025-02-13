Sporun Diplomasi Alanındaki Rolü Ele Alınıyor

Spor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, sporun uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve Türkiye'nin spor diplomasisi stratejisini ele almak amacıyla 'Spor Diplomasisi Buluşmaları' gerçekleştiriyor. Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan toplantıların ilki kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla 'Spor Diplomasisi Buluşmaları' düzenliyor.

Ankara'da yapılan ilk 'Spor Diplomasisi Buluşmaları' toplantısına Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, kamu iş birliğinde sporun daha güçlü bir diplomasi aracı olarak nasıl kullanılabileceği ve Türkiye'nin spor diplomasisi alanındaki etkinliğini artırmak amacıyla neler yapılabileceği konularında görüşler paylaşıldı.

'Spor Diplomasisi Buluşmaları'; akademisyenler, federasyonlar, STK'ler, özel sektör temsilcileri ve sporcuların katılımıyla devam edecek.

Yapılacak toplantıların ardından 2025 yılı içinde 'Ulusal Spor Diplomasisi Strateji Belgesi' hazırlanacak.