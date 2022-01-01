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Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması - Son Dakika

Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması

01.01.2022 14:22
Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen efsane futbolcu Rıdvan Dilmen; Nazilli İlçe Stadı'na adının verilmesine karşı çıkıp, başka bir öneride bulundu. Dilmen, Nazilli'nin her sokağının kendisinin üzerinde emeği olduğunu belirtip, ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen, Türkiye'nin ünlü eski futbolcularından, yorumcu Rıdvan Dilmen; Nazilli İlçe Stadı'nın adının 5 Eylül Stadı olarak değiştirilmesini önerdi.

"5 EYLÜL OLSUN"

Nazilli Sümerspor'da futbola başlayan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında son dönemde Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi büyük başarılar yakalamış teknik direktörlerin isimlerinin statlara verilmesinin kendisine sorulması üzerine, "Statlara hocalarımızın isimleri konuluyor. Doğup büyüdüğüm, yetiştiğim, futbola Nazilli Sümerspor da başladığım Nazilli'de benimle ilgili bir tasarruf olmasını asla istemiyorum. Şu anda Nazilli Şehir Stadı olarak devam ediyor. Eğer uygun görürlerse 5 Eylül Stadyumu olarak değişmesinde fayda var. Çünkü; 5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşudur. Eğer değerlendirirlerse mutlu oluruz" dedi. Dilmen, Nazilli'nin her sokağının kendisinin üzerinde emeği olduğunu belirtip, ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması
Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması
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Rıdvan Dilmen, Nazilli, Eylül, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması - Son Dakika
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