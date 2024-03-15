Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu. UEFA, bu yaşananlara kayıtsız kalmadı ve sarı-lacivertlilerin cezasını kesti.
Union Saint-Gilloise maçında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası - Son Dakika
Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Karate 1-Premier Ligi, Türkiye'nin ilk uluslararası karate etkinliği olarak başladı. 60 ülkeden 376 sporcu katılım gösterirken, Türkiye 28 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Antalya'nın ardından Kahire ve Kazablanka'ya taşınacak.
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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