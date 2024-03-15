UEFA\'dan Fenerbahçe\'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası

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Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu. UEFA, bu yaşananlara kayıtsız kalmadı ve sarı-lacivertlilerin cezasını kesti.

KANARYA, 3 DEPLASMAN MAÇINA SEYİRCİ GÖTÜREMEYECEK

Union Saint-Gilloise maçında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.